Pamuk, komşuda yok satıyor

Stella Vretu’nun çevirdiği ‘Masumiyet Müzesi’ Okeanis yayınevince basıldı ve yedi günde 10 bin sattı. “Pamuk, raflarda sıcak simit gibi satıyor,” diyen kitapçılar Pamuk’un, Yunan okuyucu tarafından yıllardanberi sevildiğini ama Nobel sonrası daha da popüler olduğunu söylüyor. Yunan gazeteleri de Pamuk’un son kitabından övgüyle bahsettiler. To Vima gazetesi, Nobel ödülü alan yazarların genellikle ya yazmayı bıraktıklarını ya da ödül aldıkları eserin gerisinde kalan çalışmalar yaptıklarını belirterek, Pamuk’un tam aksine en iyi romanını Nobel sonrası yazdığını vurguladı. Kathimerini gazetesi “Kitabın dinamizmi eleştiri dünyası sınırlarının çok ötesinde. Yazar kendi İstanbul’unu eskisinden farklı renklerle anlatıyor” dedi.‘Masumiyet Müzesi’nin İngilizce baskısı hakkında çıkan övgü dolu yazılardan bir yenisi Financial Times’ta çıktı. Kitabın anlatımını sakin ve zarif olarak niteleyen FT eleştirmeni, romanda tutkulu aşkın farklı aşamalarının, Türkiye’deki değişimin ve İstanbul’un anlatıldığını yazdı. “James Joyce için Dublin ne ise, Pamuk için İstanbul’da o” diyen FT, Pamuk’u dünya edebiyatının büyük yazarlarıyla birlikte andı.