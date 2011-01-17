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Kültür-Sanat

Pamuk: Kitaplarımın savunmaya ihtiyacı yok

Pamuk, Kathimerini gazetesindeki demecinde şunları da söyledi: “Kitaplarımın savunmaya ihtiyacı yoktur" dedi.

17 Ocak 2011 02:00

T24 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk haysiyet ve dürüstlüğün kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek "Ermeniler ya da Kürtler hakkındaki açıklamaları geri almıyorum. Ben siyasetçi değilim, edebiyatçıyım" dedi.

'Ermeniler ve Kürtlerle ilgili açıklamalarımı geri almıyorum'

Geçen hafta Atina’da bir konferansta konuşan Orhan Pamuk, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte iki farklı dünyanın en kritik noktasında bulunan Türkiye’nin iki farklı yönünün bulunmasının doğal olduğunu ve Doğu ile Batı arasındaki ‘şizofreni’nin Türkiye’ye derinlik kazandırdığını kaydederek “Bu durum kültürümüzü de etkiledi. Kültürel çehremiz sık sık siyasi kararlara göre belirlenmiştir” diye konuştu.


İstanbul’un telefon rehberi bile ilham kaynağı

Yunanlılara ekonomik krizi atlatmaları temennisinde bulunan Pamuk, Yunanistan’ın Meriç hududuna kaçak göçmenlerin geçişini önlemek için 12.5 kilometrelik tel örgü çekmesi kararına ilişkin bir soruyu ise “Bu konuları derinlemesine bilmiyorum, Yunanistan’da yaşamıyorum” diye cevapladı. Yazar, İstanbul’a sevgisini anlatırken “Bu şehrin telefon rehberi bile ilham kaynağı olabiliyor” dedi.

Pamuk, Kathimerini gazetesindeki demecinde şunları da söyledi: “Kitaplarımın savunmaya ihtiyacı yoktur. Ancak, beni sanki kendi dünyasında yaşayan bir entelektüel ve ikide bir milliyetçilikle ilgili eleştirilerde bulunan biri olarak göstermek isteyen, beni budala göstermek isteyen bazı kimseler özellikle yabancı gazetecilere verdiğim demeçlerdeki görüşlerimi tahrif ediyorlar. Sık sık da bunu başarıyorlar. Bu siyaset oyununun bir parçası. Kendimi korumak için elimden geleni yapıyorum, ancak bu yeterli değil”.



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