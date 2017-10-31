Pamuğun kullanıldığı sektörler artıyor

İZMİR, (DHA)- HAZIRGİYİM ve tekstil sektörlerinin ana hammaddesi pamuk, teknolojik gelişmeler sonucu polyestere karşı alan kaybetmesine karşın, başka sektörlerde kullanılmaya başladı. Bu konuda yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla kağıt, optik, inşaat ve makine başta olmak üzere çok sayıda sektörün hammaddesi olarak pamuğun kullanım alanı genişliyor.

Teknolojik gelişmeler sonucunda polyester kullanımı hızla artıyor. Toplam lif tüketiminde polyesterin payı yüzde 67\'ye ulaşırken, pamuk yüzde 27\'de kaldı. Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ana hammaddesi pamuğun tüm yönleriyle tartışıldığı ve pamuğun dünya genelinde kaderini tayin eden kararların alındığı Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi\'nin (ICAC) 76. Genel Kurul toplantısı bu yıl dünya pamuk üretiminde 6\'ncı, pamuk ihracatında 5\'inci sırada olan Özbekistan\'ın Taşkent şehrinde gerçekleşti. Dünya genelinde 1.5 milyon tonluk pamuk tüketimiyle dünya üçüncüsü olan ve 2020 yılında 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı\'nı İzmir\'de düzenleyecek olan Türkiye, ICAC Genel Kurulu\'nda kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yerini aldı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, ana teması \'Küreselleşme ve Teknolojik Gelişme Çağında Pamuk\' olan toplantıda, dünya genelinde lif tüketiminin 90 milyon tonu aştığının uzmanlarca dile getirildiğini, pamuk tüketiminin ise toplamdaki payının yüzde 27\'ye gerilediğini söyledi. Eskinazi, sevindirici gelişmenin ise pamuğun birçok sektörde hammadde olarak kullanılmasına olanak sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının hız kazanması olduğunu kaydetti. Eskinazi, \"Günümüzde kağıt, optik, inşaat ve makine sanayiinde pamuk hammadde olarak yerini almış durumda. Ar-Ge çalışmalarıyla yeni sektörlerin hammaddesi olabilecek bir ürün\" diye konuştu.

\'AR-GE ÇALIŞMALARINA YOĞUNLAŞILMALI\'

Teknolojik gelişmelerin sonucunda tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde pamuk tüketiminin artışının sınırlı kaldığına dikkat çeken Eskinazi, \"İnsanların son yıllarda çok fazla tercih ettiği spor kıyafetler polyester tüketimini hızla arttırdı. 1975 yılında dünya genelinde lif tüketiminde polyester yüzde 5 pay alırken, bugün yüzde 67 seviyesine ulaştı. Bu artışı durdurmak için pamuğun doğal, sürdürülebilir ve yenilenebilir özelliklerini vurgulayan tanıtım kampanyaları yapılmalı, pamuğun teknik performansının nasıl artırılacağı üzerine Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmeli. Ayrıca son zamanlarda plastik ve mikroplastik kirlenmeye karşı oluşan yeni endişelerin pamuğa olan talebi arttırması için sosyal sorumluluk projelerine destek olunmalı\" dedi.

\'PAMUK ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTACAK\'

2017-2018 sezonunda ekili alanların artışına bağlı olarak dünya pamuk üretiminin de yüzde 10 artarak 25.4 milyon tona ulaşacağı öngörüsünde bulunulduğu bilgisini paylaşan Eskinazi, \"Dünya pamuk üretiminin 2017-2018 sezonu süresince tüketimi aşacağı ve dünya pamuk stoklarının 18.7 milyon ton seviyesinde kalacağı ifade edildi. Çin dışındaki stokların yaklaşık aynı oranda artacağı ve Çin\'in pamuk stoklarının ise 2017-18 sezonunda düşeceğinin tahmin edildiği iletildi\" diye konuştu.



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