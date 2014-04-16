Aydın'da hayatını kaybeden küçük Caner kaza sonucu ölmüş

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, evlerinin yakınındaki ahırda ağır yaralı bulunan 4 yaşındaki Caner Çerit'in kaza sonucu öldüğü açıklandı.

Ailesinin pazar günü sünnet düğünü yaptığı 4 yaşındaki Caner bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın'ın yeni kurulan merkez ilçelerinden Efeler'in İmamköy Mahallesi, Gölcük Mevkii'ndeki evlerinin önünde oynarken ortadan kayboldu.

En son 10 dakika önce evin önünde oynarken gördüğü 3 çocuğundan en küçüğü olan Caner Çerit'i evin çevresinde aramasına rağmen bulamayan anne 37 yaşındaki Firdevs Çerit, durumu yakınlarına bildirdi.

Çerit Ailesi, komşularının da yardımıyla, ev ve yakınındaki bahçelerde Caner Çerit'i aramaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda Cafer Çerit torununu, evlerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta, sahipleri Uşak'ta olduğu öğrenilen metruk bir ahırda sağ bileği ve boğazı kesilmiş olarak kanlar içinde buldu.

Babasının otomobiliyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Caner Çerit doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Valilik: Tecavüz veya cinayetin söz konusu değil

Aydın Valiliği, İmamköy'de kullanılmayan bir evde yaralı halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren küçük çocuğun, "düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğinin otopside ortaya çıktığını" açıkladı.

Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Caner Çetik'in ölümüyle ilgili bazı basın yayın organlarındaki haberlerde yanlış bilgilerin yer aldığı bildirildi. Çocuğun ölümü ile ilgili soruşturmanın yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan incelemelerde, bahsi geçen çocuğun düşmesi sonucu kaza ile öldüğü, her hangi bir tecavüz veya cinayetin söz konusu olmadığı otopsi raporuyla ortaya çıkmıştır. Halen gerekli araştırmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Çivili tahtanın üzerine düşmüş

Köylülerden Ramazan Saraç, komşunun ahırında bileği ve boğazı kesik, ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen 4 yaşındaki Caner Çerit'in çivili tahta üzerine düşerek öldüğünü ileri sürdü. Saraç, şunları söyledi:

"Küçük Caner, birlikte oynadığı diğer çocuklara tuvaleti geldiğini söyleyip, yanlarından ayrılmış. Ardından ortadan kaybolduğu fark edilince ahırda bulunmuş. Burada tuvalet ihtiyacını gidereceği sırada üzerinde beş çivi olan tahtanın üzerine düştüğü, sanılıyor. Düşme sonucu boynuna saplanan tahtadan kurtulmak isterken de çivilerin bileğini kestiği tahmin ediliyor. Pantolonu inik olduğu için de önce tecavüze uğradığı zannedildi. Jandarma, kanlı çivili tahtayı incelemek üzere götürdü. Acımız, büyük."

