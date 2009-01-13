Ünlü işadamı Pamir Bezmen, cumartesi günü acil olarak kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 76 yaşındaki Bezmen'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.



Cumartesi günü hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki işadamı Pamir Bezmen'in beyin ölümü gerçekleşti. Bezmen'in beyin ölümünün gerçekleştiğinin aileye açıklandığı, ancak organ nakli konusunda henüz karar verilmediği öğrenildi.



Santral Holding'in ortaklarından



Robert Kolej mezunu olan Bezmen, bir dönemin önemli holdingleri arasında olan ancak daha sonra iflası istenen Santrol Holding'in ortaklarından. Yedi yaşında otomobil kullanmaya başlayan ve klasik otomobil tutkusuyla bilinen işadamı Pamir Bezmen, klasik otomobil yarışlarına eşi Nermin Bezmen'le birlikte katılıyordu. 35 yıl önce evlenen Nermin-Pamir Bezmen çifti, aralarındaki 18 yaş farkına ve yaşadıkları pek çok zorluğa rağmen örnek bir evlilik ve aile yaşantısıyla biliniyordu.