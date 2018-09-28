Pamir: ABD ve Almanya görüşmeleri piyasalara olumlu yansıdı

Mahmut Can Emir / İstanbul 28 Eylül (DHA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve Almanya’da gerçekleştirdiği görüşmelerin piyasalara olumlu yansıdığını söyledi.

Pamir, ABD ve Almanya’dan gelen, gerginliklerin azalarak işbirliğinin artacağı ve bunların etkisi olarak dış kaynaklar alınabileceği sinyalleri etkisiyle dövizler üzerindeki baskıların azaldığını ve piyasanın olumlu tepki verdiğini söyledi.

Bu olumlu tepkilerin devam etmesi için Yeni Ekonomi Programı (YEP) uygulamalarının yolunda gidip gitmediğini 2 – 3 ayda bir kontrol edilmesi gereğinin altını çizen Pamir, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmek gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, \"Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız\" demesini olumlu karşılayan Pamir, “Almanya Türkiye’nin en büyük ticari partneri, Türkiye’nin buradaki bozulmayı tolore etmesi kolay değil” dedi.

Pamir, ABD’nin Avrupa tarafından yalnızlığa itildiğini ve Türkiye’ye yaklaştığını ve bunun da sekteye uğramış ilişkilerde olumlu bir gidişata yol açacağını belirtti.

Ekonomik sıkıntıların bir süre daha devam edeceğini söyleyen Pamir, “Bu sıkıntıların hızlıca düzelmesini beklememek gerekir” dedi.

Erken işlemlerde;

- en düşük 5.9591 ve en yüksek 6.0124 lirayı gören dolar 6.00 - 6.01 lira aralığında,

- en düşük 6.9363 ve en yüksek 7.0135 lirayı gören euro 6.98 - 6.99 lira aralığında,

- en düşük 7.7934 ve en yüksek 7.8680 lirayı gören sterlin, 7.85 - 7.86 lira aralığında hareket ediyor.