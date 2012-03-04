Pamela'nın Harem merakı

T24- Patos’un reklam yüzü olarak Türkiye’ye gelen Pamela Anderson, dün tarihi dokusunu merak ettiği İstanbul’u gezdi

Kar yağışı yüzünden programını erken kesse de, Topkapı Sarayı’nı ve Kapalıçarşı’yı doyasıya dolaştı. Anderson Topkapı Sarayı’nda, kaldığı oteldeki Hürrem Sultan Odası’ndan dolayı merak ettiği Harem Dairesi’ni yakından inceledi. Hava muhalefeti nedeniyle Sultanahmet Camii ve Yerebatan Sarnıcı ziyaretlerini iptal eden Anderson öğle yemeği için gittiği Four Seasons Otel’de çok sevdiği mercimek çorbasının tarifini almayı da ihmal etmedi.



Öğle yemeğinden sonra alışverişe çıkan Anderson, çarşıda izdihama sebep oldu. Onu gören esnaf ve yerli-yabancı onlarca ziyaretçi, fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Bu ilgi nedeniyle Kapalıçarşı’da geçirdiği zaman uzasa da Pamela Anderson içeride sadece 100 TL harcadı. 75 liraya nazar boncuklu gümüş yüzük, 25 liraya ipli bir bileklik satın alan oyuncu, ödemeyi de Türk Lirası olarak yaptı.