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Pamela, Orçun ile Türkçe konuşacak

Pamela Anderson, konuk oyuncu olarak yer aldığı “Yalan Dünya”da kendisini canlandırdı. Seksi yıldız, dizide Orçun’la Türkçe konuşacak.

03 Mart 2012 04:53

Pamela Anderson, konuk oyuncu olarak yer aldığı “Yalan Dünya”da kendisini canlandırdı. Seksi yıldız, dizide Orçun’la Türkçe konuşacak.


Hürriyet'in haberine göre, Hollywood yıldızı Pamela Anderson, Kanal D’nin sevilen komedi dizisi “Yalan Dünya”da konuk oyuncu olarak yer aldı. Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı dizi için önceki gün kamera karşısına geçen Anderson, iki saat süren çekimlerde kendisini canlandırdı. Çekimler esnasında bol bol gülen yıldız oyuncu, birlikte rol aldığı Öner Erkan, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan ve Hakan Meriçliler’le de sık sık şakalaştı. Anderson’un Küçükçağlayan’ın canlandırdığı “Orçun” karakteriyle Türkçe bir repliği olduğu da öğrenildi.


Dizide “Emir” karakterini oynayan Sarp Apak, Pamela Anderson için “Senaryoya dahil olmasına çok sevindik. Kendisi gerçekten çok tatlı biri. Bu katılımlar, dizimizin evrensel boyutlara taşındığına bir işaret” dedi. “Çağatay”ı oynayan Hakan Meriçliler de “Pamela Anderson’la oynamak çok keyifliydi. Çok tatlı ve çalışması kolay, kaprissiz bir oyuncu” diye konuştu. İstanbul’u çok beğendiğini söyleyen Pamela Anderson ise “Yalan Dünya” setinin enerjisine hayran kaldığını söyledi. Anderson’ın rol aldığı bölüm, 9 Mart Cuma günü ekrana gelecek.

 

 

 

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