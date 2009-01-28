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Yaşam

Pamela Anderson’un beklenen fotoğrafları

Vivienne Westwood’un ilkbahar-yaz kampanyasının yeni yüzü Pamela Anderson'lu çekimler...

28 Ocak 2009 02:00

Vivienne Westwood yine bir farklılık yaparak Pamela Anderson’u reklam kampanyasının yeni yüzü yaptı. 

Pamela Anderson Vivienne Westwood'un yeni yüzü
Pamela Anderson fotoğrafları - FOTOGALERİ


Pamela Anderson’un Vivienne Westwood 2009 ilkbahar-yaz kampanyasının yeni yüzü olduğu açıklandığında biraz tuhaf karşılanmıştı.

İşte yıllar önce modaya punk ruhunu aşılayarak onu yeraltından çıkarıp görünürlüğe taşıyan Vivienne Westwood’un 2009 İlkbahar/Yaz 2009 koleksiyonu için gerçekleştirilen çekimlerden bazıları...

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