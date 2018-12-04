Pamela Anderson'dan 'Sarı Yelekler'e destek

Ünlü oyuncu Pamela Anderson, Fransa’da ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazot vergisi zammı ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto eden "Sarı Yelekler" adı altında örgütlenen eylemcilere destek verdi. Anderson sosyal medya hesabından "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nedenini sormak zorundayız" mesajını paylaştı.

"Sizinleyim" diyen ünlü oyuncu Brigitte Bardot'un adından 51 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu Pamela Anderson da "Sarı Yelekler"e destek destek verdi.

"Yapısal şiddetle kıyaslandığında lüks arabaları yakılması nedir?"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayınlayan Anderson, şiddeti hor gördüğünü belirterek "Ama Fransız —ve küresel-elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakması nedir?" diye sordu.

"Yakma görüntülerine odaklanmayın"

"Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nereden ileri geldiğini sormak zorundayız" diye soran Anderson, "Ve cevap şu: Büyükşehir seçkinleri ile kırsal yoksullar arasında, Macron'un temsil ettiği politikalar ile sadece Fransa'da değil, tüm dünyadaki eşitsizlikten bıkan yüzde 99 arasında yükselen tansiyondan ileri geliyor" mesajının paylaştı.

Anderson, "Asıl mesele, itaatsizliğin yapıcı olup olamayacağıdır. Fransa'da ve tüm dünyadaki ilericiler bu enerjiyi şiddet için kullanmak yerine yapısal eşitlik ve eşitlikçi toplumlar inşa etmede kullanma imgesine sahip mi?" diye sordu.