Pamela Anderson, WikiLeaks kurucusu Assange için mektup yazdı

Pamela Anderson, yazdığı mektupta WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için yardım etmeleri konusunda dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Eski Baywatch yıldızı mektubunda, İsveç’in kendisine açtığı davanın düşmesi üzerine Assange’yi küçük bir odaya sıkıştırmak için herhangi bir neden kalmadığını belirtti.

Assange, 5 yıldır Ekvator Elçiliği’nde reddettiği cinsel saldırı iddialarına cevap vermek için İsveç’e iade edileceğinden korkarak yaşıyor. Ayrıca İskandinav ülkesine götürülürse, WikiLeaks’in kurucusu, Amerikan hükümetinin gizli belgelerini açıklamak suçuyla da yargılanmak üzere ABD’ye gönderileceğinden de endişe duyuyor.

Pamela Anderson mektubunda, Theresa May’in hafızalara kazınan en kötü başbakan olduğunu da söylerken, İşçi Partisi Sekreteri Jeremy Corbyn’e çeşitli övgülerde bulundu.

49 yaşındaki aktris, mektubunu, Assange’yi 5 yıldır Ekvator Elçiliği’ne hapsedenin Theresa May olduğu iddiasında bulunarak sonlandırdı.