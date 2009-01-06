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Yaşam

Pamela Anderson Vivienne Westwood'un yeni yüzü

Vivienne Westwood’un son kampanyasında Pamela Anderson yer alacak. Reklamı Juergen Teller çekecek.

06 Ocak 2009 02:00

Vivienne Westwood’un son kampanyasında Pamela Anderson yer alacak. Reklamı Juergen Teller çekecek.

Pamela Anderson fotoğrafları - FOTOGALERİ
Pamela iç çamaşırıyla sergiye katılırsa - FOTOGALERİ

İlkbahar 2009 sezonu için reklam kampanyasını çeken isimlerden Vivienne Westwood hiç süphesiz moda dünyasının en renkli isimlerinden biri.

Vivienne Westwood’un İlkbahar 2009 kampanyasında Pamela Anderson’un yanısıra Vivienne Westwood ve kocasının da yer alacağı biliniyor. Bu üçlüyü ise farklı fotoğraflarıyla bilinen Juergen Teller görüntülüyor. Çekim mekanı ise Anderson’un Malibu’daki evi.




Vivienne Westwood tasarımları

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