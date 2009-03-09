Pamela Anderson podyumda

ABD’li ünlü oyuncu Pamela Anderson, Paris’te düzenlenen Vivienne Westwood defilesinde podyuma çıktı.



İngiliz modacı Westwood’a modellik yapan Anderson, modacının 2009 Sonbahar-Kış koleksiyonundan parçalar tanıttı. Modacının pembe tüller, tayt ve parlak renkli çoraplar, şifonlar ve uçuşan kumaşlardan ürettiği koleksiyonundaki baskın renk pembeydi.



Asimetrik kesimli ve etekleri havaya doğru kalkmış pembe ve kırmızı renkli bir elbiseyle podyumda yürüyen Pamela Anderson izleyicilerden büyük ilgi gördü. Westwood ise ekonomik krizden etkilenen moda tutkunlarına “Tişörtlerinizi ters çevirip giyin, böylece iki tişörtünüz olur” diye seslendi.