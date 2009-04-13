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Pamela Anderson evleniyor

Bir dönemin ‘Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisiyle ikonlaşan ve her zaman seksiliğiyle gündeme gelen Pamela Anderson , 4. kez evleniyor

13 Nisan 2009 03:00

Bir dönemin ‘Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisiyle ikonlaşan ve her zaman seksiliğiyle ikonlaşan Pamela Anderson , başından geçen üç evliliğe bir yenisini ekliyor gibi görünüyor.

Pamela Anderson fotoğrafları - FOTOGALERİ

İngiliz basınından The Sun'ın verdiği bilgiye göre seksi aktris Pamela Anderson, dördüncü evliliğini yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Motley Crue, davulcu Tommy Lee - Kid Rock ve Rick Solomon'la evlenen yıldız, daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda çocuklarının ilk evliliği Tommy Lee'den olduğunu açıklamıştı.

Şimdi scuba dalgıcı sevgilisi Jamie Padgett'le evlenmeyi düşünen Pamela'nın gelinlik provalarına gittiği söylentileri magazin basınının kurcaladığı son konulardan.

Seksi oyuncunun tasarımcı arkadaşının bir gelinlik üzerinde çalıştığı ve bunu Pamela için hazırladığı ifade ediliyor.

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