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Pamela Anderson boşanma davası açtı: Beni öldürmek istiyor

Pamela Anderson, kocası Rick Salomon'un kendisini boğmaya çalıştığını iddia etti

14 Mart 2015 16:17

Pamela Anderson, kocası Rick Salomon hakkında seks sırasında onu boğmaya çalıştığı gerekçesi ile uzaklaştırma emri çıkarttı ve boşanmak için başvurdu

47 yaşındaki Anderson’ın Rick Solomon’dan boşanmak için de mahkemeye başvuruda bulunduğu belirtildi. Anderson mahkemeye verdiği belgelerde Ocak ayında kocasının seks sırasında bir “sinir krizi” geçirerek onu boğmaya çalıştığını ve ayrıca “nefes almasını engellemek için yüzüne bir yastık bastırdığını” iddia etti. Anderson ayrıca kocasının poker de kaybettiği dönemlerde hıncını ondan çıkardığını ve sık sık “uyuşturucu bağımlısı fahişe, sürtük” gibi sözlerle kendisine küfrettiğini iddia etti.

 

Solomon evliliğin iptalini istiyor

 

Rick Salomon ise Anderson ile olan evliliğinin “yok sayılması” için mahkemeye başvuruda bulundu. Amerikan basını Anderson ile geçen yıl ocak ayında evlenen Salomon’un “karısının kürtaj yaptırdığını” öğrendiğini ve bu nedenle artık evliliğe devam etmek istemediğini belirtti.

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