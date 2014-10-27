Palyaçolar terör estiriyor



Fransa ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinin son haftalarda ortak bir yanları var: Palyaçolar. Kaliforniya’da, bazı Hollywood prodüksiyonu filmleri örnek alarak etrafa terör saçan palyaçolar Fransa’da da paniğe neden oluyor. Bu yıl ilk olarak bahar aylarında ortaya çıkan fenomen, sosyal medya aracılığıyla hızla yayılarak tüm ülkeyi saran bir psikoza dönüşüyor.

Haftasonu ülkenin güney sahillerindeki Montpellier kentinde yoldan geçen 35 yaşındaki bir kişi, elinde demir sopa olan palyaço kıyafetli bir kişinin saldırısna uğradı. Palyaçonun yakalandığını duyuran polis, ülkenin güneyindeki Herault ilinde otomobillere saldıran bir diğer palyaçoyu daha ele geçirdi. Palyaçonun, sorgusunda, “ABD’de sosyal medyada başlatılan ‘saldıran palyaço’ modasına uyduğunu” söylediği bildirildi. Polis, Herault ilinde altı benzer şikayet daha aldığını açıkladı. Perigueux kentinde sokaktan geçenleri elindeki hançerle korkutan 17 yaşındaki bir palyaço yakalandı. Ülkenin İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinde ise beyzbol ve çekiçle insanları korkutan beş palyaço ele geçirildi. Fransız polisi, ülkenin kuzeyindeki Douai kentinde orta dereceli okulların çıkışında öğrencileri korkutan palyaçoları aramaya ise devam ediyor.

Görüntüler sosyal medyada yayılıyor

Özellikle akşam saatlerinde, okul çıkışlarında, otoparklarda veya parklarda çocuk ve gençleri korkutan palyaço kılıklı kişilerin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu belirtiliyor. Bunlardan bazıları sadece korkutmak niyetiyle hareket ederken, kimileri ellerinde elektrikli testere, balta, çekiç veya bıçak gibi aletlerle yoldan geçenlere saldırıyor. Bu saldırılar, palyaçolarla beraber hareket eden kişiler tarafından kamerayla kaydedilip, sosyal medya aracılığıyla dağıtılıyor. Fransa’nın kuzeyindeki palyaçolar tarafından açılan Facebook sayfasında kayıtlı 58 bin abone bulunuyor. Bordeaux kentindeki palyaçoların açtığı Facebook sayfasına ise ilk iki günde 4 bin 400 kişinin abone olduğu söyleniyor.

Benzer şikayetlerin ülkenin doğu ve kuzey bölgeleri ile başkent Paris ve çevresinde de polis tarafından kaydedildiği belirtiliyor. Korkutan palyaço vakalarını son derece ciddiye alan polis, medya aracılığıyla palyaço kılığında sokaklarda halkı korkutan gençleri uyarıyor. Bu arada, yakalanan palyaçolar da derhal yargı önüne çıkarılmaya başlandı. Ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde bulunan Douvrin kasabasında günlerce sokaktan geçenleri korkutan 19 yaşındaki bir diğer genç, 6 ay tecilli hapis ve 105 saat kamu yararına çalışma cezasına mahkum edildi. Mahkum olan genç, elinde sahte bir bıçakla yoldan geçenleri tehdit etmekle suçlanıyordu.

Palyaçoların ünlü çizgi roman kahramanı Batman’ın düşmanı palyaço kılıklı Joker ve DM Pranks Production adlı, palyaçoların rol aldığı korku klipleri çeken ve İtalya merkezli olduğu belirtilen bir şirketin filmlerinden esinlendiği söyleniyor. Korkutan palyaço fenomeni ABD ve Fransa dışında İngiltere ve İtalya’da da gözlemleniyor.