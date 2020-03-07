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Dünya

Palyaço Pennywise'ı da Koronavirüs endişesi sardı

07 Mart 2020 11:37

T24 Dış haberler

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok ülkeye ulaşmasının ardından alınabilecek önlemlere dikkat çeken ünlüler kervanına dünyanın en tanınan gerilim romanı yazarlarından Stephen King de katıldı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan King, romanı 'It'in (O) ilk film adaptasyonunda bir sahnenin görüntüsünü paylaşarak, "Burada her türlü sürpriz var" sözünü "Burada el dezenfektanı var" ile değiştirdi.

Twitter'daki paylaşım on binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. 

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