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Sağlık

Palyaço Omlet

Hem yedirin hem eğlendirin!

02 Ağustos 2008 03:00

Hem yedirin hem eğlendirin!

Hazırlama süresi: 15 dakika

1 kişilik

Gerekli malzeme

3-4 yaprak ıspanak 
1 salçalık kırmızıbiber ,
20 gr kaşarpeyniri 
2 yumurta
10 gr tereyağı 
Tuz

Hazırlanışı

Ispanakları yıkayıp kıyın. Kırmızıbiberi yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını küçük bir tavada eritin. Ispanak ve biberleri yumuşayıncaya kadar kavurun. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. Çırptığınız yumurtaları ıspanak ve biber karışımına ilave edin. Tuzu ekleyip karıştırın. Tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Bir kiraz domatesi ortadan ikiye bölün. Çocuğunuz omletin üzerine göz olacak şekilde yerleştirebilir. Üçgen silmiş küçük bir parça gravyer peynirin üzerine dilimlenmiş zeytin yerleştirerek burun yapabilir. Kırmızı dolmalık biberden keseceğiniz bir parça ile ağız yaparak süsleyebilir. İşte size pazar kahvaltıları için süper bir öneri.

(Lezzet)

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