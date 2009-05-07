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Yaşam

Palyaço maskeli gaspa 10 yıl

Milli futbolcu Nihat Kahveci'nin evinde eşinin boğazına bıçak dayayan palyaço maskeli gaspçıya verilen hapis cezası onandı.

07 Mayıs 2009 03:00

Milli futbolcu Nihat Kahveci'nin eşi Pınar Kahveci'nin boğazına bıçak dayayarak pırlanta yüzük ve saatini gasp eden Barış E.'ye verilen 10 yıl hapis cezası onandı.

İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde, 3 Ağustos 2006'da, Nihat Kahveci'nin Yunusoğlu Sitesi'ndeki evine giren palyaço maskeli gaspçı, evde tek başına olan Pınar Kahveci'nin boğazına bıçak dayamıştı. Pınar Kahveci'nin üzerindeki 50 bin TL değerinde pırlanta yüzükle saati alan gaspçının, kasayı açtıramayınca şiddet kullandığı iddia edilmişti.
Olayda boğazından ve karnından bıçakla hafif yaralanan Pınar Kahveci, gaspçının elinden banyoya saklanarak kurtulmuştu.

Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi, dün yerel mahkemenin Barış E.'ye verdiği 10 yıllık hapis cezası kararını onadı.

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