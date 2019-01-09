Palululardan 'Palu Ailesi' tepkisi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- PALU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, haklarında cinayet, çocuk istismarı, aile içi şiddet gibi iddialarla gündemden düşmeyen Palu Ailesi ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını vurgulayarak, \"Türkiye\'nin pek çok kentinden arayıp, Palu Ailesi\'ni soruyorlar. Paluluların aile yapısında terbiye vardır, sevgi ve saygı vardır. Sadece soyadı benzerliği, Elazığ\'ın Palu ilçesiyle bir bağları yok\" dedi.

Kocaeli\'de yaşayan Palu Ailesi\'nin bazı üyeleri hakkında ortaya atılan çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialar gündemden düşmüyor. Elazığ\'a bağlı Palu iİlçesinin sakinleri de bu isim benzerliğinden şikayetçi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Palu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, cinayet, gasp, tecavüz, işkence iddialarına adı karışan Palu Ailesi\'nin, çirkin ilişkiler yumağında olduğunu belirterek, \"Elazığ\'ın ilçesi Palu\'da aile yapısı sağlamdır, bu hadiseler Palu’da yaşanmaz, yaşanmamalı. Çok büyük çirkinlikler var, ahlaki yönden, inanç yönünden büyük yanlışlar var. Paluluların aile yapısında terbiye vardır, sevgi ve saygı vardır. İnsani ilişkileri çok üst düzeyde yoğun olan bir bölgenin insanlarıyız\" dedi.

SOYADI BENZERLİĞİ

Türkiye\'nin pek çok kentinden vatandaşların kendisini arayarak, Palu Ailesi ile Palu ilçesinin bir ilişkisinin olup olmadığını sorduğunu kaydeden Fadıl Ülgen, \"Kentteki yerel yöneticilerle yaptığımız araştırmalar sonucu Palu Ailesi\'nin soyadı benzerliği dışında ilçemizle hiçbir bağının bulunmadığını tespit ettik. Aile Kocaeli\'de yaşıyor. Palu, kadim bir geçmişi olan, onlarca medeniyeti ağırlamış bir bölgedir. İlçemizin bu tür olumsuz konularla ilgisiz bir şekilde anılması hoş değil\" diye konuştu.



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