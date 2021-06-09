'Palu ailesi' davası yeniden görüldü: "Ben ölüm anında yoktum"

Kocaeli'de görülen kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen olayla ilgili görülen davada 5 kişinin ceza aldığı kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi. Ustael, savunmasında ''Maktulün öldüğü anda ne ben ne eşim oradaydık. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak daha sonra maktulü ölü olarak gördüm'' savunmasını yaptı.

Kocaeli'de 13 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu.

Palu ailesinin üyeleri, yeniden yargılanmaya başlandı. Bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, İsa Palu ve Tuncer Ustael cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu ile avukatlar salonda hazır bulundu.

"Ben ölüm anında yoktum"

Daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuncer Ustael, savunmasında "Suçlamaları kabul etmiyorum. Avukatımın ve eşim Emine'nin beyanlarına katılıyorum. Maktulün öldüğü anda ne ben ne eşim oradaydık. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Buna dair daha önceki ifadelerimi sunmuştum. Maktul 20 Aralık 2008 değil, 19 Kasım 2008 tarihi saat 11.00 ile 11.40 arasında ölmüştür" dedi.

Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 7 Eylül tarihine erteledi.