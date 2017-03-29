Palmiye çiftliğinde çalışan işçiyi 7 metrelik dev piton yuttu

Endonezya'nın Sulawesi adasında palmiye çiftliğine giden Akbar Salubiro adlı işçi geçtiğimiz pazar günü ortadan kayboldu.

25 yaşındaki Salubiro'yu ararken dev bir yılan bulduklarını açıklayan polis yetkilileri yılanın işçiyi yuttuğundan şüphelendiklerini söyledi. 7 metre uzunluğundaki ağlı piton yılanının karnı kesilince içinde Salubiro'nun cesedi bulundu.

Dünyadaki en uzun sürüngen olan ağlı pitonlar, bütün olarak yutmadan önce avlarını boğuyorlar.

Nadir olarak insanları öldürüp yedikleri bilinen pitonların küçük çocukları ve hayvanları yuttukları olaylar yaşanıyor.

Batı Sulawesi polisi sözcüsü Mashura, 24 saat geçtikten sonra kendilerine ihbar geldiğini "Akbar'ı bulmayınca köylüler bir hendekte hareketsiz bir yılan görmüşler. Yılanın Akbar'ı yuttuğunu düşünmüşler. Yılanın karnını kesince Akbar'ın yılanın içinde olduğunu görmüşler" söyledi.

Brawijaya Üniversitesi'nden Nia Kurniawan bu boyuttaki pitonların vahşi köpekler ya da yabani domuzlar gibi büyük avlar arayacağını söyledi.

Bu tür pitonlar insanların yaşadığı yerlere yaklaşmıyor ancak bu hayvanlar için palmiye çiftlikleri iyi bir avlanma sahası olabiliyor.

