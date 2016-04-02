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Dünya
Deutsche Welle

Palmira'da toplu mezar bulundu

IŞİD'den geri alınan antik Palmira kentinde çok sayıda çocuk cesedinin de olduğu toplu mezar bulundu.

02 Nisan 2016 17:36


Antik Palmira kentinin Suriye ordusu tarafından IŞİD'den kurtarılmasının ardından, kentte toplu mezar bulunduğu açıklandı. Suriye ordusundan yapılan açıklamaya göre, en az 42 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu cesetlerin 24'ünün sivillere ve 18'inin de askerlere ait olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin, IŞİD tarafından ateş edilerek ya da kafaları kesilerek öldürüldükleri bildirildi.

Cesetleri bulunan askerlerin, Suriye ordusu askerleri ve yakınları oldukları, cesetlerin Homs'daki askeri hastaneye nakledilip, bir bölümünün kimliklerinin tespit edildiği açıklandı.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de Suriye ordusundan yapılan açıklamayı doğruladı. Örgüt, kurbanların Palmira'nın Mayıs 2015'te IŞİD tarafından ele geçirilmesiyle infaz edilen insanlar olduğu belirtildi. Örgütün Başkanı Rami Abdül Rahman, Palmira'nın ele geçirilmesinin ardından IŞİD'in en az 280 insanı infaz ettiğini ifade etti.

Terör örgütü IŞİD, Palmira'yı 2015 Mayıs ayında ele geçirmişti. Ardından Palmira'daki insan ve kültür katlimına yönelik videolar tüm dünyadan tepkilere neden olmuştu. Suriye Ordusu Mart ayı sonunda kenti geri alarak, yeniden inşa çalışmalarını başlatılacağını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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