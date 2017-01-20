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Dünya
Deutsche Welle

Palmira'da antik tiyatro tahrip edildi

IŞİD'in, yeniden ele geçirdiği Suriye'nin antik Palmira kentinin önemli bir bölümünü imha ettiği bildirildi. IŞİD daha önce de Palmira'daki kültür varlıklarına zarar vermişti.

20 Ocak 2017 17:18

Suriye devlet ajansı SANA ve yerel kaynaklar, aralık ayında Suriye'nin antik Palmira kentini ikinci kez ele geçiren IŞİD militanlarının antik bölgedeki kültür varlıklarına önemli ölçüde zarar verdiğini duyurdu.

Kentteki antik tiyatronun dış cephesinin yanındaki tipik Roma mimarisini yansıtan Tetrapylon sütunlarının imha edildiği belirtildi.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Palmira IŞİD militanları tarafından ilk kez 2015 yılında ele geçirilmişti. IŞİD bu süreçte Suriye'nin tanınmış arkeologlarından Palmira'nın eski baş arkeoloğu Halid Asad'ı Ağustos 2015'te kamuya açık bir alanda idam etti.

IŞİD, 2015'te antik kentte Baal Tapınağı ve Zafer Takı'nın da aralarında bulunduğu 2 bin yıllık eşsiz yapıları yok etmişti. Kentin ünlü sütunlu yolunun bir bölümü de tahrip edilmişti.

Yaklaşık 10 ay IŞİD'in kontrolünde kalan Palmira daha sonra Rusya'nın desteği ile Şam yönetimine bağlı birlikler tarafından geri alınmıştı. Palmira'nın amfitiyatrosunda Moskova tarafından organize edilen bir senfoni konseri verilmişti. Konser Rus Mariinsky Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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