'Palmira eski haline getirilebilir'



On aydır terör örgütü IŞİD'in kontrolü altında olan ve yağmalanan antik Palmira kentinin hafta sonu Suriye ordusu tarafından kurtarılmasının ardından, pazartesi günü hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Suriye Eski Eserler Müdürü Memun Abdülkerim, en kötüsünü hesaba kattıklarını ancak antik kentteki hasarın beklediklerinden daha az olduğunu ifade etti. Abdülkerim, Palmira'nın Birleşmiş Milletler'in desteğiyle yeniden eski haline getirilebileceğini belirtti.

Tarihçi Abdülkerim, en önemli kalıntıların hafif zarar gördüklerini, diğer eski eser kalıntılarının da etraftan toplanarak, yeniden bir araya getirilebilme imkânı olduğunu kaydetti. Memun Abdülkerim, UNESCO'nun yardımıyla gelecek on yıl içinde Palmira'nın yeniden gerçek dokusuna kavuşturulabileceğini belirtti.

Tarihçi Maurice Sartre ise antik kentteki tüm yıkıntının ve oluşan zararın henüz görülebilir olmadığına dikkat çekti. Kentin henüz yüzde 20'sine yakınında kazı yapıldığını belirten tarihçi, yerin altında tahrip olan kalıntıların ise bilim adına sonsuza kadar yok olduğunu ifade etti.

Antik Palmira kenti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Kent, on aydır terör örgütü IŞİD'in kontrolündeydi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Lübnan gezisi sırasında yaptığı açıklamada, Palmira'nın IŞİD'den kurtarılmasından memnun olduğunu belirterek, bu mirasın korunması gerektiğini kaydetti.

IŞİD militanları, kentteki tarihi eserleri parçaladıkları videoları yayınlamıştı. Palmira, Suriye ordusu, Rus kuvvetleri ve Lübnan Hizbullah birlikleri tarafından Mart ayı başında başlatılan operasyonlar sonucunda hafta sonu tekrar geri alındı.