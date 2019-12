Palin, iri kıyım bir siyahın tecavüzüne uğrayabilir!

Gaflarıyla Amerikan siyaset sahnesine hızlı bir giriş yapan Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin’in şov dünyasındaki karşıtları gittikçe artıyor.



Daha önce Palin’i istemediklerini söyleyen Hollywood yıldızları Pamela Anderson, Lindsay Lohan ve Matt Damon’dan sonra bu kez de komedyen Sandra Bernhard, Alaska Valisi Palin’e ağzına geleni söyledi. Tek kişilik stand up gösterisinde McCain’in yardımcısı Palin’i küçümseyen Bernhard ardından, “Manhattan’a girerse her an büyük siyah kardeşleriminin tecavüzüne uğrayabilir, kendisine Alaska’ya dönmesini tavsiye ediyorum” dedi.



Daha iyi bir aday hak ediyoruz



Kürtaj karşıtı açıklamaları yüzünden Palin’i önceki gün çıktığı şovunun hedefi haline getiren ünlü komedyen, “Kadınlar kesinlikle daha iyi bir aday hak ediyor” diye konuştu. Bernhard’ın bu yorumu nedeniyle iki başkan adayı ve Afro Amerikalılar’dan sert tepki görmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Woody: Obama kaybederse ABD için felâket olur



Klasİk komedi filmlerinin ünlü yönetmeni Woody Allen, Demokrat başkan adayı Barack Obama’nın kazanamaması durumunda bunun bir komedi malzemesi olamayacağını söyledi. “Vicky Cristina Barcelona” adlı filminin gösterimi sırasında konuşan Allen, “Obama’nın seçimi kaybetmesi Amerika için bir felaket olur. Çünkü o McCain’den kat kat daha iyi” diye konuştu.



Öte yandan ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Hollywood’da Obama cephesi Cumhuriyetçi başkan adayı McCain’e karşı bariz bir üstünlük sağladı. Son olarak aktör Antonio Banderas da Amerikalılara Barack Obama’ya oy vermeleri çağrısında bulundu.



(Akşam)