T24 LogoT24 Logo
Politika

Palin, iri kıyım bir siyahın tecavüzüne uğrayabilir!

Gaflarıyla ünlenen Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Palin’in şov dünyasındaki karşıtları artıyor.

21 Eylül 2008 03:00

Gaflarıyla Amerikan siyaset sahnesine hızlı bir giriş yapan Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin’in şov dünyasındaki karşıtları gittikçe artıyor.

Daha önce Palin’i istemediklerini söyleyen Hollywood yıldızları Pamela Anderson, Lindsay Lohan ve Matt Damon’dan sonra bu kez de komedyen Sandra Bernhard, Alaska Valisi Palin’e ağzına geleni söyledi. Tek kişilik stand up gösterisinde McCain’in yardımcısı Palin’i küçümseyen Bernhard ardından, “Manhattan’a girerse her an büyük siyah kardeşleriminin tecavüzüne uğrayabilir, kendisine Alaska’ya dönmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Daha iyi bir aday hak ediyoruz

Kürtaj karşıtı açıklamaları yüzünden Palin’i önceki gün çıktığı şovunun hedefi haline getiren ünlü komedyen, “Kadınlar kesinlikle daha iyi bir aday hak ediyor” diye konuştu. Bernhard’ın bu yorumu nedeniyle iki başkan adayı ve Afro Amerikalılar’dan sert tepki görmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Woody: Obama kaybederse ABD için felâket olur

Klasİk komedi filmlerinin ünlü yönetmeni Woody Allen, Demokrat başkan adayı Barack Obama’nın kazanamaması durumunda bunun bir komedi malzemesi olamayacağını söyledi. “Vicky Cristina Barcelona” adlı filminin gösterimi sırasında konuşan Allen, “Obama’nın seçimi kaybetmesi Amerika için bir felaket olur. Çünkü o McCain’den kat kat daha iyi” diye konuştu.

Öte yandan ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Hollywood’da Obama cephesi Cumhuriyetçi başkan adayı McCain’e karşı bariz bir üstünlük sağladı. Son olarak aktör Antonio Banderas da Amerikalılara Barack Obama’ya oy vermeleri çağrısında bulundu.

(Akşam)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24