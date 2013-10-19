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Spor

'Paletsiz dalış'ta yeni dünya rekorunu 71 metreyle Derya Can kırdı

Derya Can, değişken ağırlıklı, ip destekli ve paletsiz derin dalış dalındaki 61 metre olan Şahika Ercüment'e ait dünya rekorunu 71 metreyle geçti

19 Ekim 2013 14:27

Su Altı Milli Takımı sporcusu Derya Can, "değişken ağırlıklı, ip destekli ve paletsiz derin dalış" dalında 61 metre olan Şahika Ercüment'e ait dünya rekorunu 71 metreyle kırdı.

Derya Can, dünya rekoru dalışını Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki Çukurbağ Yarımadası Hidayet Koyu'nda yaptı.

Can'ın rekor dalışı Dünya Su altı Federasyonu hakemlerinden Rus Igor Orel, İspanyol Nicalaus Asoza Garcia ve Su altı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal gözetiminde yapıldı.

Derya Can'a sponsoru Arnica Küçük Ev Aletleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Akın ile bağlı olduğu ODTÜ SAS Kulübü'nden 21 kişilik ekip de eşlik etti.

 

Hava muhalefetiyle ertelenen rekor

 

Ahmet Acar’ın DHA’daki haberine göre, Kaş'ta dün sabah yapılması planlanan ancak şiddetli rüzgâr nedeniyle akşam saatlerine ertelenerek 18.15'te başlayan rekor denemesinde Derya Can, değişken ağırlıklı, ip destekli ve paletsiz derin dalış dalındaki 61 metre olan Şahika Ercüment'e ait dünya rekorunu 71 metreyle geçti.

Derya Can, yeni dünya rekorunu 1 dakika 56 saniyede kırdı. Rekor dalışı sonrası Türk bayrağı açılarak denizde kutlama yapıldı. ODTÜ SAS Kulübü ekibi de rekoru alkışlarla karşıladı.

 

2 ayda rekor geldi

 

Yeni dünya rekoru sahibi ODTÜ SAS Kulübü sporcusu Derya Can, rekor sonrası yaptığı açıklamada, “Çok uzun zamandır planladığım bir rekor denemesiydi. Dünya şampiyonasından sonra 2 aylık kısa bir çalışma sürem oldu. Bu 2 ayda çok çalıştık. Bu rekoru Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90'ıncı yılı için kırdım. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

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