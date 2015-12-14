Palermo Belediyesi, Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık verdi

İtalya'nın Sicilya adasının başkenti Palermo, Kürt halkı ve PKK'nın İmralı Cezaevi'ndeki eski lideri Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık veren Palermo Belediyesi Başkanı Leoluca Orlando, bugün bir tören düzenleyerek fahri vatandaşlık belgesini Öcalan'ın avukatı Ebru Günay'a teslim etti. Belediye Başkanı Orlando törende yaptığı konuşmada, "Kürt halkının kendi topraklarına sahip olma hakkını tanıyoruz" dedi.

"Öcalan, barış sürecinin mimarlığını yaptı"

"Kürt halkının siyasi özerklik ve öz yönetim mücadelesini temsil eden Abdullah Öcalan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi, bütün bir halkın hak iddialarını tamamen siyasi kanallara taşıyarak barış sürecinin mimarlığını yaptı" diyen Palermo Belediye Başkanı Orlando, Öcalan'ın tutukluluk koşullarını da eleştirerek şunları söyledi:

"Öcalan, 17 yıldır ağır tecrit koşullarında cezaevinde tutuluyor. Bu koşullar, Kürt meselesinin barışçıl yolla çözülmesine engel teşkil ediyor ve sembolik olarak da tüm Kürt halkının içinde yaşadığı tecrit koşullarını temsil ediyor."

"Kürt halkının Türkiye içinde demokratik özerklik ve kültürel farklılıklarının tanınması taleplerinin sürekli olarak engellendiğini" söyleyen Belediye Başkanı, "Palermo ve Sicilya halkının, Kürt halkıyla dost olduğunu" da ekledi.

"Öz yönetim için mücadele eden bir halkla dayanışma eylemi"

Palermo Belediye Meclisi üyesi Giusto Catania da, "Lideri Abdullah Öcalan aracılığıyla Kürt halkının tanınması, IŞİD'in yayılmasına ve terörizme karşı savaşan bir halkla, öz yönetim için mücadele eden bir halkla dayanışma eylemidir" diye konuştu.

Sicilya'nın başkentindeki vatandaşlık töreniyle, "Palermo Kürt Halkının Yanında" komitesi tarafından organize edilen ve Sol, Ekoloji, Özgürlük (SEL) ve Komünist Yeniden Yapılanma (PRC) partileri tarafından desteklenen 3 günlük "Kürdistan" etkinlikleri de son bulmuş oldu.

Palermo Belediyesi geçen yıl da Filistinli El Fetih hareketinin liderlerinden, hapisteki Mervan Barguti'ye fahri vatandaşlık vermişti.