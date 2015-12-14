T24 LogoT24 Logo
Dünya

Palermo Belediyesi, Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık verdi

"Kürt halkının siyasi özerklik ve öz yönetim mücadelesini temsil eden Öcalan, bir halkın hak iddialarını tamamen siyasi kanallara taşıyarak barış sürecinin mimarlığını yaptı"

14 Aralık 2015 22:52

İtalya'nın Sicilya adasının başkenti Palermo, Kürt halkı ve PKK'nın İmralı Cezaevi'ndeki eski lideri Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık veren Palermo Belediyesi Başkanı Leoluca Orlando, bugün bir tören düzenleyerek fahri vatandaşlık belgesini Öcalan'ın avukatı Ebru Günay'a teslim etti. Belediye Başkanı Orlando törende yaptığı konuşmada, "Kürt halkının kendi topraklarına sahip olma hakkını tanıyoruz" dedi.

 

"Öcalan, barış sürecinin mimarlığını yaptı"

 

"Kürt halkının siyasi özerklik ve öz yönetim mücadelesini temsil eden Abdullah Öcalan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi, bütün bir halkın hak iddialarını tamamen siyasi kanallara taşıyarak barış sürecinin mimarlığını yaptı" diyen Palermo Belediye Başkanı Orlando, Öcalan'ın tutukluluk koşullarını da eleştirerek şunları söyledi:

"Öcalan, 17 yıldır ağır tecrit koşullarında cezaevinde tutuluyor. Bu koşullar, Kürt meselesinin barışçıl yolla çözülmesine engel teşkil ediyor ve sembolik olarak da tüm Kürt halkının içinde yaşadığı tecrit koşullarını temsil ediyor."

"Kürt halkının Türkiye içinde demokratik özerklik ve kültürel farklılıklarının tanınması taleplerinin sürekli olarak engellendiğini" söyleyen Belediye Başkanı, "Palermo ve Sicilya halkının, Kürt halkıyla dost olduğunu" da ekledi.

 

"Öz yönetim için mücadele eden bir halkla dayanışma eylemi"

 

Palermo Belediye Meclisi üyesi Giusto Catania da, "Lideri Abdullah Öcalan aracılığıyla Kürt halkının tanınması, IŞİD'in yayılmasına ve terörizme karşı savaşan bir halkla, öz yönetim için mücadele eden bir halkla dayanışma eylemidir" diye konuştu.

Sicilya'nın başkentindeki vatandaşlık töreniyle, "Palermo Kürt Halkının Yanında" komitesi tarafından organize edilen ve Sol, Ekoloji, Özgürlük (SEL) ve Komünist Yeniden Yapılanma (PRC) partileri tarafından desteklenen 3 günlük "Kürdistan" etkinlikleri de son bulmuş oldu.

Palermo Belediyesi geçen yıl da Filistinli El Fetih hareketinin liderlerinden, hapisteki Mervan Barguti'ye fahri vatandaşlık vermişti.

ETİKETLER

abdullah öcalanpkksicilyaitalyapalermoLeoluca Orlandoebru günay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24