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Palaz: Baskılar sürüyor, koruma isteyeceğim, beni tasfiye edecekler!

Başbakan'ın odasında bulunan 'böcek'lere ilişkin raporda tahrifat yapmasının talep edildiğini söyleyen Palaz, 'Beni artık tasfiye edeceklerdir' dedi

21 Şubat 2014 02:07

Arzu Yıldız/Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinden çıkan dinleme cihazlarına ilişkin olarak yazdığı “TÜBİTAK raporunda tahrifat yapılması istendiğini; aksi halde görevinden alınacağının söylendiğini” açıklayan eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, “Halen üzerimde baskılar sürüyor. Koruma talep edeceğim” dedi. Palaz, “Beni artık tasfiye edeceklerdir” ifadesini kullandı.

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve eski Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkanı olan Hasan Palaz, dün akşam saatlerinde yazılı açıklama yaparak TÜBİTAK adına yazdığı ‘böcek’ raporunda “böceğin kullanıma girdiği tarihin değiştirilmesini istendiğini, aksi halde görevinden alınacağının söylendiğini” ileri sürdü. 5 Şubat 2014’te BİLGEM Başkanlığı görevinden alınmasının nedeninin “raporda tahrifat yapmamasına” bağlayan Hasan Palaz, T24’e konuştu.  

Palaz, kendisine yönelik baskılarla ilgili adli sürecin başlatılıp başlatılmadığı konusunda “Şu anda hukuk dışındaki tüm uygulamalara karşı çıkıyorum. Bununla ilgili de gerekli bilgileri açıklamamda paylaştım” dedi.

Hasan Palaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Açıklamayı bu hafta  kaleme aldım. Yaptığım bu direnişten dolayı bana yönelik baskılar artacaktır. Halen üzerimde baskılar sürüyor. Koruma talep edeceğim. Şu an danışmalık görevim devam ediyor. Yaşadıklarımı yaptığım açıklamada tüm detayları ile anlattım. Bunun dışında şu aşamada söylenecek fazla bir şey yok.”

Palaz, istifa edip etmediğinin sorulması üzerine de “Etmedim, ama beni artık tasfiye edeceklerdir” yanıtını verdi.

 

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