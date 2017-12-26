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Palandöken'de yeni yıl hazırlığı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde yeni yıl hazırlıkları devam ediyor

26 Aralık 2017 12:53

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi\'nde yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Palandöken\'de işletme sahipleri, konuklarına en iyi hizmeti sunabilmek için hummalı bir çalışma başlattı.
Dünyanın önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi\'nde yılbaşı hazırlıkları sürüyor. 2011 yılında 25\'incisi düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017 yılında 13\'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali\'nin (EYOF 2017) kapsamında pistleri yenilenen Palandöken\'in toz karı, ışıklandırmışmış pistleri sayesinde gece kayağı, yakıcı güneşi, doğal güzelliği, aynı anda 50 bin kişinin en uzunu 14 kilometre olmak üzere 45 ayrı pistte kayak yapabiliyor. Ayrıca, slalom ve büyük slalom yarışları için iki uluslararası tescilli kayak pisti bulunuyor. Yeni yıla sayılı günler kala otellerde doluluk oranı yüzde 90\'ı buldu.
Palandöken\'deki Sway Otel Genel Müdürü Murat Altuğ Kargı, yılbaşı için hem iç hem de dış alanda çeşitli aktiviteler düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:
\"Her yıl olduğu gibi yine yerli misafirlerimizin büyük yoğunluğu ile karşı karşıyayız. Şu anda Palandöken\'de bulunan otellerin doluluk oranları yüzde 100\'ü bulmuş durumda. Yılbaşı programlarımız oldukça zengin. Yeni yıla ağırlıklı olarak yerli misafirlerle gireceğiz ama Ukrayna ve Rusya\'dan da misafirlerimizi de ağırlayacağız ve hep birlikte yeni yıla \'Merhaba\' diyeceğiz.\"

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