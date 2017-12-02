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Palandöken'de gece kayaklı sezon açılışı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde faaliyette olan bir otel, sezon açılışını 4 kilometrelik aydınlatılmış pistlerde meşaleli kayak gösterisiyle yaptı

02 Aralık 2017 14:29

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- PALANDÖKEN Kayak Merkezi\'nde faaliyette olan bir otel, sezon açılışını 4 kilometrelik aydınlatılmış pistlerde meşaleli kayak gösterisiyle yaptı.
Merkezde her yıl Aralık ayının ilk haftasında sezonu açan otel, geçen hafta kar yağışı ardından suni karlandırma sistemi kullanılarak pistlerini kayak yapmaya hazır hale getirdi. Otelin, düzenlediği açılış gecesine protokol ile birlikte Türk ve yabancı konuklar katıldı. Davetliler, havai fişek eşliğinde meşaleli kayak ve animatörlerin karda dans gösterisi ile eğlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü gecede davetliler, sporcuların zirveden meşalelerle kayarak iniş gösterisini alkışladı. Yakılan ateşin etrafında dans eden çiftler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Otelin Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, aydınlatılmış pistler sayesinde müşterilere 24 saat kayak keyfi sunduklarını belirtti. Palandöken\'i tercih edenlerin muhteşem bir tatil geçireceğine dikkati çeken Akça, şöyle dedi:
\"1 Aralık 2018 Palandöken\'de her zaman olduğu gibi Türkiye\'de ilk defa kayak sezonu açılmıştır. Her şey çok güzel. Doğal yağan karla beraber suni karla takviyeler yapılmıştır. Şu anda pistlerimizde yaklaşık 80-90 santimetre kar var. İlk grubumuz sabah itibariyle geldi ve pistlere çıktı. Palandöken\'de her zaman olduğu gibi yine güneşli çok güzel bir hava var. Kayak için her şey hazır. Bu yıl yüzde 85-90\'ı yerli müşterimiz olacak.  Bununla birlikte yurt dışıından özellikle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Mart ayının sonlarına doğruda İran\'dan misafir bekliyoruz. Avrupa\'dan çok fazla olmamakla beraber ara ara misafirimiz gelecek.\" 
 
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