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Palandöken'de eksi 16 derecede Teoman konseri

Teoman'ın konseri yaklaşık 1 saat sürdü

16 Aralık 2018 13:43

Müzisyen Teoman, Erzurum Palandöken'de konser verdi. Sıcaklığın sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü açık hava konserinde Teoman'ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.

Görevliler, Teoman ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirdi. Teoman'ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.

Polat Erzurum Resort Hotel'de verilen konserde seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Sevinç gösterileri eşliğinde sahneye çıkan Teoman'ın, sevilen şarkılarını zaman zaman hayranları da eşlik etti. Üşümemek için sahneye kalın kıyafetlerle çıkan Teoman'ın konseri yaklaşık 1 saat sürdü. 



 

 

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