Palandöken tatilcilerle dolup taştı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken\'de yeni sezon hareketli başladı. Sezonun 1 Aralık\'ta açıldığı Palandöken\'de doluluk oranı, beklentileri aştı.

​Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde Palandöken\'de tesislerde doluluk oranları beklentileri aştı. 20\'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken\'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayıyor.

Kayak sezonunu 1 Aralık\'ta renkli bir törenle açan Palandöken\'deki oteller de dolmaya başladı. Palandöken Oteli Genel Müdürü Ali Güney, dünyanın sayılı kayak merkezine sahip olan Erzurum\'a Türkiye\'nin dört tarafından turist geldiğini söyledi. Güney, yeni yıla sayılı günler kala doluluk oranlarının yüzde 70\'lerde yeni yıl gecesi ise yüzde yüze ulaşacaklarını belirterek şunları söyledi:

\"Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye\'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum\'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan \'toz kar\' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde sıkıştırılmış 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye\'nin değil, Avrupa\'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir.\"

Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise Palandöken\'de insanların aynı pist üzerinde bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan gece kayak yapmanın keyfini çıkardığını söyledi. Palandöken\'in kayak ve eğlencenin aynı anda yaşandığı kayak merkezi olduğunu belirten Kanber, \"2011 ve EYOF 2017\'ye ev sahipliği yapan Palandöken\'in pistleri ve mekanik tesisleri mükemmel. Burada tatil yapmak ayrıcalıktır. Saat 08.00\'den 20.00\'ye kadar kayak yapan müşterilerimiz geceleri de meşaleli kayak gösterisi eşliğinde yakılan ateş etrafında animasyon gösterilere eşlik edip, gönüllerince eğleniyorlar\" diye konuştu.

KIZAK PİSTİ DOLDU TAŞTI

Kayakçılar, yaklaşık 2800 rakımdan başladıkları kayak keyfini gün boyu sürdürürken, bazı vatandaşlar ise ailecek geldikleri Palandöken\'de kızak eğlencesi yaptı. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte acemi pistinde kızakla kaydı. Zaman zaman küçük çaplı kazaların yaşandığı acemi pistine kuzenleriyle birlikte geldiğini söyleyen Yusuf Kılıçoğulları, Palandöken\'in en büyük eğlence kaynakları olduğunu söyledi. 3 yaşındaki miniklerin de kızak heyecanı yaşadığı Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu en yoğun günlerini yaşadı.

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