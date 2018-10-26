Palamut'un tanesi 2.5 liradan 15 liraya çıktı

Sinop'ta av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk sorasında tane fiyatı 2,5 liraya kadar gerileyen palamudun fiyatı, bir haftada tekrar yükseldi. Palamut tezgahlarda tanesi 15 liradan satılmaya başlandı.

Karadeniz'de yaşanan bollukla birlikte geçen hafta tane fiyatı 2,5 liradan satılan palamudun fiyatı yeniden yükselmeye başladı.

Kentte palamudun tanesi balıkçı tezgahlarında 15 liradan satılıyor.

Fiyat artışına palamudun azalmaya başlanmasının neden olduğu belirtildi.

Balıkçı Olcay Karabulut, "Geçen hafta havalar sakin olduğundan deniz de sakindi. Kayıklarımız 4 bin kasa, 5 bin kasa balık avladığından dolayı fiyatlar düşüktü. Şu anda ise olumsuz havanın da etkisiyle 800 kasa, 600 kasa balık oluyor. Palamut miktarı da azaldı, bu durum haliyle fiyatları da etkiledi" dedi.