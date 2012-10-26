Palamut gidiyor hamsi geliyor

Palamudun göç döneminin başlamasıyla balıkçılar hamsinin bolca yakalanacağı zamanı bekliyor. Ancak kimi balıkçılara göre hamsiyle beslenen palamut, denizdeki hamsi sayısını azalttı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tezgahları şenlendiren palamudun göç döneminin başlamasıyla balıkçılar, hamsinin Karadeniz'de bollaşacağı zamanı bekliyor.

Balıkçılar, av sezonunun açılmasıyla bolca avlanılan palamuttaki bereketin hamside de yaşanmasını ümit ediyor.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, bu yıl beklentileri doğrultusunda bol palamut avlandıklarını söyledi.

Bölgede yoğun palamut avcılığı yapıldığını ve geçimini denizden sağlayan balıkçıların yüzünün güldüğünü ifade eden Arslan, ''Artık palamut göç etmeye başladı, Ekim sonu itibarıyla hamsi avımız başlayacak. Hopa'dan Samsun'a kadar olan bölgede palamut avcılığı azalmış durumda'' dedi.

Arslan, gırgır teknelerinin hamsi avı için bolluk dönemini beklediklerini anlattı.

Palamuttaki bolluk hamside de yaşanacak

Ekim ayının sonunda başlayacak hamsi sezonunda ilk aylarda bolluk yaşanacağına işaret eden Arslan, ''Hamsi ilk avlandığı zaman, yani Kasım ayında bol olur, Aralık ayından sonra da azalır. Büyük tekneler hamsiyi ilk bir ay bolca avlar. Bu yıl hamside bereketli bir sezon geçmez gibi. Palamudun bol olması ve palamudun hamsiyle beslenen, çok da hamsi tüketen bir balık olduğu düşünüldüğünde bu sezon hamsinin pek fazla olacağını zannetmiyorum'' diye konuştu.

Balıkçı Timuçin Demirci de av sezonunda palamudun bolluğu dolayısıyla ucuz satış yapıldığını, bu durumun hamside de gerçekleşmesini ümit ettiklerini belirtti.

Demirci, ''Bu yıl palamuttan herkesin yüzü güldü, her kesimden vatandaşın sofrası palamutla şenlendi. Sıra hamside, inşallah hamsi de bu yıl palamut gibi bol olur ve vatandaşlar doyasıya hamsi tüketir'' diye konuştu.