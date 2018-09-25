Palamut bereketi hem balıkçıyı hem vatandaşı sevindirdi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 1 Eylül\'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçı tezgahları dolup taşmaya başladı. Özellikle palamut balığında yaşanan bolluk, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesinin ardından Karadenizli balıkçıların balık avı sürüyor. Özellikle palamut balığında yaşanan bolluk hem vatandaşların hem de balıkçıları sevindirdi. Samsun\'da balıkçı tezgahları yeni sezonla birlikte dolup taşarken vatandaşlar da balığa ilgi gösteriyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, geçen yıl verimsiz geçen balık sezonunu ardından bu yıl iyi bir şekilde sezona başladıklarını belirterek \"Palamutta bir bolluk var. Aslında diğer balıklarda çıkıyor istavrit, çinekop onlarda oldukça çok. Ancak palamutta bolluk olunca vatandaş da diğer balıklardan ziyade palamudu tercih ediyor. Palamuttaki bereket Kasım ayıran kadar devam edecek. Sonra hamsi sezonu başlar. Şuan Karadeniz\'de palamut özellikle Zonguldak Ereğli, Rize, Hopa, Trabzon taraflarında yoğun olarak avlanıyor. Genelde palamudun çok olduğu dönemde hamsi az olur. Bu yıl hamsinin de orta seviyede olmasını bekliyoruz. Bunun dışında aslında balıkçılar para kazanamıyor. Girdi maliyetleri çok yükseldi\" diye konuştu.

Samsun\'da balıkçılık yapan Habil Yurtseven (36) balık sezonunu iyi başladığını belirterek \"1 Eylül\'den önce balıkçılarımızın bir umudu vardı. Neydi? Palamut olacak, çinekop olacak, istavrit olacak, hamsi olacak denizin bereketi bu sene verimli olduğunu söylediler. Biz de bir umutlandık. Çünkü geçen sene bütün umutlarımız söndü. Hamsinin kilosu 20 liraydı, hamsi olmadı, palamut balığı kendini göstermedi, çinekop balığı olmadı, lüferi görme göremedik. Ama bu sene tezgahlarımıza bakıyoruz, palamut balığının bolluğu var, çinekop var, hamsi var, istavrit var, mezgit var, barbun var, kalkan var bütün balıklarımız var. Çünkü fiyatları da uygun, her keseye her bütçeye de giriyor. Balık fiyatları 8 ile 10 lira arasında değişiyor. Bu sene balıkçılıktan umutluyuz. Şu anda bu balıklar var bunun peşine bir ay sonra Karadeniz’in yerli hamsisi başlayacak. Vatandaş bol bol balık yiyecek bu sene\" diye konuştu.

Balık satın alın Recep Erdoğan (42) ise \"Palamut alıyorum. İki tane palamutla üç kişi doyacağız mesela. Balık doğaldır, denizden çıkıyor\" dedi.

Samsun\'da palamut tanesi 8-12 lira, istavrit kilosu 10 lira, mezgit kilosu 15-25 lira, hamsi 10 lira, levrek kilosu 30 lira, çupra kilosu 30 lira, lüfer tanesi 30 liradan satıldığı belirtildi.



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