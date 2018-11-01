Palamut azaldı, fiyatı yüzde 100 arttı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ\'de, son 10 yılın en bereketli palamut sezonunda sona gelinirken, denizlerde avı azalan palamudun fiyatı arttı. Tezgahlarda 7,5- 10 liradan satılan palamudun tane fiyatı 20 liraya çıktı.

Trabzon\'da, 1 Eylül\'de denizlerde başlayan av sezonu sürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşayan Karadenizli balıkçıların da yüzü güldü. Av yasağının sona erdiği ilk günden bu yana tezgahları dolduran ve uygun fiyatıyla tercih edilen palamudun avında sona gelindi. Denizlerde avı azalan palamudun fiyatları ise arttı. Tezgahlarda 7,5- 10 liradan satılan palamudun tane fiyatı 20 liraya çıktı. Verimli geçen palamut sezonunun ardından hamsi avı için gün saymaya başlayan Trabzonlu balıkçılar, hamside de aynı verimi bekliyor.

\'HAMSİ AVINDAN UMUTLUYUZ’

Palamutta azalma olduğunu belirten balıkçı Cem Yazıcı, \"Palamut şu anda azaldı, bunun yanında ufalmaya da başladı. 15 lirayı aşan fiyatları var. Palamut bitmek üzere. Yakında hamsi çıkacak ve yerli hamsi tezgahlara gelecek. Şu anda gelen hamsiler; Sinop, Zonguldak, Bartın taraflarından geliyor. Palamuttan olduğu kadar hamsiden de umutluyuz\" dedi.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu ise \"Palamut sezonun başından beri çok bol çıkıyor. Vatandaşlarımız bol bol yedi, herkes faydalandı. Şimdi hamsiyi bekliyoruz, inşallah hamsi de çıkar\" diye konuştu.

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