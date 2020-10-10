Palamut azaldı, fiyatı 15 TL'den 25 TL'ye yükseldi

Çanakkale'de geçtiğimiz hafta tanesi 15 TL'den satışa sunulan palamut bugün itibariyle 10 TL artarak, 25 TL'den satılmaya başladı.

Ekim ayında havaların soğumaması nedeniyle tezgahlarda çok faza bolluk görülmüyor. Çeşit olmasına rağmen, en çok palamut balığı rağbet görüyor.

Çanakkale’de yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, “Tezgahta geçen hafta 15 liraya sattığımız palamutlar, şu an 25 lira. Balıklar 800 ile 900 gram civarı geliyor. Palamutta biraz azalma var ama gene de devam ediyor. Bunda havaların da etkisi var tabii ki. Havalar sıcak gidiyor, daha kış gelmedi. Palamut için bir bolluk beklemiyoruz artık, bu balık akan bir balık. Onun için palamut olmasa da sarıkanat, lüfer türü balıklarda artış bekliyoruz inşallah. Lüfer yavaş yavaş çıkmaya başladı. Onun da bol olacağını öngörüyoruz. Şu an tezgahlarda kilosu; uskumru 50 lira, kolyoz 30 lira, istavrit 35 lira, çupra 40 lira, levrek 60 lira ve karides 45 liradan satışa sunuluyor” dedi.