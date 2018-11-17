Palamudun fiyatı, sezonu biterken 35 TL'ye çıktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Balık Hali\'nde geçen ay tanesi 15 TL\'ye kadar düşen palamudun fiyatı, 35 TL\'ye çıktı. Geçen yıl kilosu 150 TL\'den satılan lüfer ise bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle 75 TL\'den satılıyor.

Çanakkale\'de, av sezonunun başladığı geçen Eylül ayındaki bollukla birlikte palamudun tane fiyatı 15 TL\'ye kadar düşmüştü. Lüfer sezonunun yaklaştığı bu ay ise akım balığı olan palamut balıkçı tezgahlarında tanesi 35 TL\'den satılıyor. Geçen yıl az olması nedeniyle kilosu 150 TL\'den satılan lüfer, bu yılki bolluğun etkisiyle balıkçı tezgahlarında kilosu 75 TL\'den satılmaya başladı.

\'LÜFER BOLLUĞU YAŞIYORUZ\'

Eylül ayında yasakların bitmesiyle palamut bolluğunun yaşandığını belirten 22 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı, \"Kiloluk balıklar 15 ile 20 lira civarında satıldı. Palamut akım balığı olduğu için sonlarına gelindi. Palamudun fiyatı son turfanda 35 liraya çıktı. Bunun yanında geçen yıl 150 liraya sattığımız lüferin kilosunu bu yıl 75 liraya satıyoruz. Lüferde geçen yıla göre yarı yarıya bir fiyat farkı oluştu. Tezgahlarda lüfer bolluğu yaşıyoruz. Artık palamudun yerini lüfer aldı\" dedi.

\'PALAMUTTA UCUZLUK ARTIK YAŞANMAZ\'

Balıkhanede 30 yıllık balıkçı Engin Tunç ise \"Palamutta sezon sonuna geldik. Palamutta bu yıl bol ve ucuz bir sezon yaşadık. Palamut önümüzdeki günlerde yine tezgahlardan eksik olmaz. Bir kiloya yakın olan palamut 30 ile 35 lira civarında yıl başına kadar tezgahlarımızda yerini almaya devam eder. Palamutta geçtiğimiz günlerde ucuzluk artık yaşanmaz. Fakat tezgahlarımızdan da eksik olmaz. Lüfer geçen yıl 150 liraydı. Çünkü geçen yıl lüfer yoktu, bu sene ise lüferde bolluk yaşanıyor. Kasımın ortalarını geçtik. Lüferin kilosu 75 liraya tezgahlarda yerini aldı. Bu balık geçen yıl ise 150 liraydı. Artık denizlerimiz dengeyi sağlıyor. İnşallah seneye de böyle bir bolluk bekliyoruz\" diye konuştu.

Balık halinde diğer balık çeşitlerinden istavrit kilosu 20 TL, çinekop 30 TL, tekir 35 TL, mezgit 45 TL, hamsi 20 TL, sardalya 15 TL, çipura 35 TL, sarıkanat 40 TL ve karides 40 TL\'den satılıyor.



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