Palalı saldırganlar, ABD'li gruba korku dolu anlar yaşattı

Kenya (DHA) - Yaşamlarını Kenya\'da sürdüren ABD\'li çift, yanlarında bir arkadaşları ile Maai Mahiu kenti yakınlarındaki bir toprak yolda araçları ile ilerlerken karşılarına beyaz bir minibüs çıktı. Yolu ortalamış minibüs nedeni ile hızını kesen ABD\'li grup, minibüsün arkasından palalar ile üstlerine gelen 3 kişiyi görünce hızla geri manevra yaptı. Gasp amaçlı saldırı planladıkları tahmin edilen gruptan kaçmak için bir süre geri geri giden ABD\'li grup, daha sonra ileri manevra yaparak saldırganların yanından hızla uzaklaştı. Yanan korku dolu anlar ise aracın kamerasınca kaydedildi. Çift daha sonra bu görüntüleri Facebook hesaplarından paylaştı.

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