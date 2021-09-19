'Palalı Sabri' operasyonunda Afrika güzellik kraliçesi gözlem altına alındı

Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi’ye yönelik operasyonda, gözlem altına alınan 62 yabancı uyruklu kadın arasında Afrika güzelik kraliçesinin de olduğu ortaya çıktı.

Adı ilk olarak Gezi olayları sırasında "Palalı Sabri" şeklinde duyulan ve bir süredir Miami’de yaşadığı belirlenen Sabri Çelebi, dikkat çeken bir soruşturmayla yeniden gündemde. Fas asıllı kadınlara sahibi olduğu eğlence mekânlarında fuhuş yaptırmakla suçlanan Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül’de baskın düzenlendi.

Baskınlarda Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Çelebi Ailesi’ne ait Beyoğlu’ndaki Opera Clup Pera’ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı.



Diğer işyerlerine yapılan baskınlarda da gözlem altına alınan toplam 62 kadın Pendik’te bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne ait binaya götürüldü.

"Ben oraya eğlenmeye gittim"

Hürriyet'in haberine göre; gözaltına alınan 6 şüpheli ise önceki gün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığı, 6 şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Savcılık ve sulh ceza hâkimliğinde ifade veren Mehmet Emin Çelebi, kendilerine iftira atıldığını savunarak gözlem altına alınan kadınların müşterileri olduğunu söyledi.

62 kadından büyük bir bölümü Fas asıllı. Beyoğlu’nda bulunan Opera Clup Pera’ya yapılan baskında gözlem altına alınan kadınlar arasında 2015’te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen Fatima Zahra El Guiraa da bulunuyor.



Güzellik kraliçesinin, avukatına "Ben Türkiye’de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim" dediği öğrenildi.

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