Paladyumda yeni kullanım alanı bulana 350 bin dolar ödül verilecek

Dünyanın en büyük paladyum üreticisi olan Nornickel, paladyumda yeni kullanım alanları için 350 bin dolar ödüllü bir yarışma başlattı.

Dünyanın en büyük paladyum üreticisi olan Nornickel, en büyük tüketici olan otomotiv sektöründe yaşanan çip sıkıntısı yüzünden talebin azalması nedeniyle harekete geçti.

Rus şirket, beyaz metali kullanmanın yeni yollarını bulmaları amacıyla bilim adamları için bir yarışma başlattı. Son zamanlarda, otomotiv üretiminin çip sorunlarından dolayı azalması, kirliliği azaltan katalitik konvertörlerde kullanan paladyuma küresel talebi baltaladı.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre; Nornickel'in satış müdürü Anton Berlin, yaptığı açıklamada, "Paladyumun otokatalizörlerin ötesinde büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Yeşil ekonomi ve karbondan arındırma da dahil olmak üzere diğer küresel endüstrilerde yüksek paladyum talebi öngörüyoruz" dedi.

'Palladium Challenge’ için mayıs sonuna kadar başvuru yapılabilir Nornickel, ‘Palladium Challenge’ olarak bilinen yarışmanın, paladyum talebini artırmak için sürdürülebilir bir yol bulabilen bilim insanlarına veya girişimcilere toplamda 350 bin dolar ödül verileceğini bildirdi.

Rus maden şirketi, yarışma için Uluslararası Kıymetli Madenler Enstitüsü ile ortak olduğunu da sözlerine ekledi. Başvurular mayıs ayı sonuna kadar kabul edilecek.

Küresel paladyum ihtiyacının yüzde 44'ünü karşılayan Nornickel, geçen hafta yaptığı açıklamada, metalde 2021'de 0b2 milyon-0.3 milyon ons ve 2022'de 0.3 milyon ons açık beklediğini söylemişti.