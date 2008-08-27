Paksüt'ün eşine savcıdan acil davet

AKP’nin kapatma davası sürecinde kendilerini izleyen polis aracı tarafından dinlendikleri iddiasıyla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksül'e savcılıktan "acil ifade daveti geldi.

Ergenekon kapsamında

Çeşme'de eşiyle birlikte tatilde olan Ferda Paksüt, dün savcının ifade daveti üzerine tatilini yarıda keserek bugün Ankara'ya dönmeye karar verdi. Ferda Paksüt'ün yarın Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade vermesi bekleniyor. Ferda Paksüt'ün, Ergenekon soruşturması kapsamında ifadesinin alınacağı iddia edildi.

Savcı telefonla aradı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Savcı Mustafa Bilgili, tatildeki Ferda Paksüt'e dün telefonla ulaştı. Bilgili, Ferda Paksül'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısı olduğunu belirterek, ifade vermek üzere savcılığa gelmesi için davet etti.

Ferda Paksüt, bunun üzerine Bilgili'ye "Ben Çeşme'de tatildeyim. Daha sonra gelsem olmaz mı?" diye sordu. Savcı Bilgili, konunun önemi nedeniyle süratle savcılığa gelmesi gerektiği karşılığını verdi. Bilgili, Ferda Paksül'e avukatıyla birlikte gelmesi uyansında da bulundu.

Bu gelişme üzerine Paksüt çifti, Ankara’ya dönme kararı aldı. Ferda Paksüt, yarın da avukatıyla birlikte savcılığa giderek Bilgili’ye ifade verecek.

Savcılığın ifade çağrısının, Ergenekon soruşturması kapsamında aranan eski milletvekili Turhan Çömez’in telefon kayıtlarındaki, bir Anayasa Mahkemesi üyesiyle eşinin kapatma davasına yönelik sözlerinin basına yansımasıyla aynı güne rastlaması dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor

Paksüt çifti, AKP’nin kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesi öncesinde Ankara Kavaklıdere Tenis Kulübü’ne gittiklerinde Doblo marka bir otomobille polis tarafından izlendiklerini iddia etmişler ve bu iddia medyada uzun süre tartışılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Paksüt çiftinin iddiasına el koymuş ve soruşturma açmıştı. Soruşturma hâlâ sürüyor