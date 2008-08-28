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Politika

Paksüt: Dimdik ayaktayım

Savcının çağrısı üzerine Ankara Adliyesi’nde 7 saat süreyle ifade veren Ferda Paksüt "Dimdik ayaktayım” dedi.

28 Ağustos 2008 03:00

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi’ne gelerek ifade verdi. Paksüt, 7 saatlik ifadenin ardından “Konu yargıya intikal etti. Dimdik ayaktayım” diyerek Adliye'den ayrıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt, Ergenekon soruşturması çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla "şüpheli" sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgi'ye ifade verdi. Eşi Osman Paksüt ve avukatı Bülent Acar ile birlikte Adliye’ye gelen Paksüt, öğlen yemeği için Adliye’den ayrıldı ve yemeğin ardından tekrar Adliye binasına geldi.

Paksüt, yaklaşık 7 saat süren bir sorgunun ardından eşiyle birlikte Adliye’den ayrıldı. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularına "Olay yargıya intikal etmiştir. Dimdik ayaktayım. Avukatım konuşma yasağı getirdi. Soruşturma ile ilgili her türlü bilgiyi avukatımdan alabilirsiniz" dedi. Adliyeye giriş ve çıkışında sinirli olduğu gözlenen Paksüt, bir gazetecinin "Eşinizle gelmeniz doğru mu?" şeklindeki soruya tepki göstererek, Adliye'den ayrıldı. Paksüt çifti Adliye’ye gelirken ve ayrılırken ticari taksi kullandılar.

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