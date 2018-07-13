Pakistanlı eski sporcu başbakanlık seçimlerine hazırlanıyor

Pakistanlı kriket efsanesi Imran Khan, bu ay yapılacak genel seçimlerde kendine güvendiğini ve Başbakan olarak Güney Asya ülkesinde yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edeceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Pakistanlı kriket efsanesi Imran Khan, Başbakanlık seçimlerine hazırlanıyor. Oxford'da eğitim gören Imran Khan bugün yaptığı açıklamada, eski Başbakan Navaz Şerif'in aldığı cezaya değindi. Bu ay ülkesinde yapılacak genel seçimlerin galibi olacağını ifade eden Khan, Başbakan olarak seçilmesinin ardından yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceğini dile getirdi. 65 yaşındaki eski lider, 25 Temmuz’daki seçimler için ordunun kampanyalarına desteği olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Khan yolsuzlukla mücadele ve yoksulluğu azaltma programları noktasında Çin'in geleneksel müttefiki olarak modelleneceğini ifade ederek "Pakistan'ın yapması gereken şey, insanları yoksulluktan çıkardıkları Çin örneğini takip etmektir. Yoksulluğu azaltmak için atılacak her adımlar için Çinliler ile görüşebiliriz" ifadelerini kullandı. Amerikan askerlerinin ne kadar uzun süre ülkede kalırsa siyasi anlaşma şansının da o kadar az olduğunu kaydeden Khan, ABD’nin çekilme tarihi vermesi ve Afganistan’la masaya oturmasının barış için en iyi şans olduğunu söyledi.

Seçimi kim kazanırsa kazansın, Pakistan'ın komşusu ABD destekli Afganistan'da Taliban militanlarına karşı savaş hakkında ABD ile gergin ilişkilere gitmesi gerekecek.

Öte yandan, Londra'nın Park Lane semtindeki Avenfield House'dan satın aldığı dört lüks daireyle ilgili yolsuzluk suçlarından yargılanarak 10 yıl hapis cezası alan Şerif, yaşadığı Londra'dan Pakistan'a aynı davada yargılanan kızı Maryam Şerif ile dönüyor. Pakistanlı yetkililer Şerif ve kızının ülkeye iner inmez tutuklanıp cezaevine gönderileceğini açıkladı.