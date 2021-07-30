Pakistan'da halk, kadın cinayetlerinin faillerinin cezasız bırakılmasına karşı sokağa indi

Pakistanlı eski bir diplomatın kızı 27 yaşındaki Noor Mukadam, 20 Temmuz'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın lüks bir mahallesinde, başı kesilmiş halde bulundu. Polis, Pakistan'ın en zengin ailelerinden birinin çocuğu ve ABD vatandaşı Zahir Jaffer'i cinayetle suçladı. Her yıl yüzlerce kadın öldürüldüğü ve faillerin sadece küçük bir kısmı cezalandırıldığı Pakistan'da, birçok kişi kadın cinayetlerine karşı eylemler düzenledi.

Reuters'ın haberine göre; müfettişler, Noor ve Jaffer'in arkadaş olduğunu söylüyor. Jaffer, Pakistan'ın eski Güney Kore elçisinin kızı Mukadam'ı evine götürerek iki gün rehin tuttu ve ardından vahşice öldürdü.

Lahore Yönetim Bilimleri Üniversitesi'nde Sosyoloji Doçenti Nida Kirmani "İlgili ailelerin durumu, özellikle Zahir Jaffer'in ailesi ve tabii ki Noor'un babasının eski bir büyükelçi olması bir araya geldiğinde dava, dikkat çekici hale geldi" dedi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor merkezli gazeteci Benazir Shah, "Noor'un davasından sonra konuştuğum her kadın, çevrelerindeki erkeklere karşı artan bir korku duygusu hissettiklerini söylüyor" dedi.

Ulusal medyanın gözünde davanın günlük gelişmeleri ortaya koyulurken, Pakistan'daki insan hakları grupları, hükümetin öfkeyi yatıştırmak için aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan önemli bir yasa tasarısı çıkarması gerektiğini savunuyor.

Bu ayın başlarında milletvekilleri tarafından İslami ilkelere uygun olup olmadığı konusunda İslam alimlerinden oluşan bir konseyin görüşü istenen yasanın, şiddeti "duygusal, psikolojik ve sözlü şiddet" şekilde geniş bir yelpazede tanımlaması bekleniyor.