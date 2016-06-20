Pakistanlı adam ikinci eş bulmak için site kurdu; 35 bin İngiliz üye oldu

İngiltere'de Pakistan uyruklu Aza Chaiwala adlı Müslüman bir adam, erkeklerin ikinci eş bulmasını sağlamak için çöpçatanlık sitesi kurdu. Şu ana kadar yaklaşık 35 bin İngiliz siteye üye oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Aza Chaiwala, secondwife.com ve polygamy.com adlı iki site kurdu. İlki Müslüman erkekleri, ikinci ise tüm inançtan erkekleri hedefliyor.

İngiltere’de iki eşlilik yasak ve 7 yıl hapisle cezalandırılıyor. Fakat Chaiwala, hizmetinin sadakatı teşvik ettiğini ve kadınların yalnız kalmasını durduracağını savunuyor.

Tabii herkes Chaiwala’nın tezlerine ikna olmuş değil.

Müslüman milletvekili Khalid Mahmooud, bu girişimi “aptalca” olarak nitelendirdi ve çokeşli ilişkilere giren kadınların evlilikle ilişkili olan ekonomik haklardan faydanalanamayacağı konusunda uyarıda bulundu.