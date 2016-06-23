Pakistan'ın ünlü Sufi şarkıcısı Amjad Sabri öldürüldü

Pakistan'ın en ünlü şarkıcılarından biri olan Amjad Sabri, Karaçi'de öldürüldü.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre; Amjad Sabri, Liaqatabad meydanında aracının içerisindeyken, iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Tasavvuf müziğinin önde gelen temsilcisinin hastaneye götürülürken, hayatını kaybettiği belirtildi.



Ünlü şarkıcıya beş kurşun isabet ettiği öğrenilirken, araçta bulunan ve Sabri’nin akrabası olduğu tahmin edilen bir kişi de yaralandı.



Söz konusu şahsın durumunun kritik olduğu aktarıldı.



Öte yandan Pakistan Talibanı, BBC’ye yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi.