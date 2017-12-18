Pakistan'ın tecavüz davalarında “iki parmak testi"ne tepki

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Pakistan adalet sisteminde tecavüz kurbanlarına hala uygulanmakta olan “iki parmak” testi, doktorların tecavüze uğrayan kurbanın cinsel ilişkiye “alışık” olduğuna karar vermesi halinde sanıklara cezai indirim uygulanması hatta bazı durumlarda beraat ettirilmesi uluslararası toplumun ve kadın örgütlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Daily Pakistan’da yer alan habere göre, bu testin sonuçlarıyla tecavüz sanıklarına cezai indirim uygulanmasına karşı çıkan hukukçular, “Gecede 20 adamla birlikte olan bir hayat kadınına bile tecavüz etmek suçtur. Ama ‘iki parmak’ testi kurbanın cinsel ilişki sıklığını kanıtlayarak tecavüz davasındaki durumunu zayıflatmaktadır” uyarısı yapıyor.

Ulusal Güvenlik Güçleri’nin kayıtlarına göre her yıl üç binden fazla tecavüz gerçekleşen Pakistan’da tecavüz davalarının yüzde 4’ünden azında bir mahkumiyet verildiği görülüyor. Uzmanlar cinsiyet özelinde hukuki politik reformlar yapılması gerektiği çağrısı yapıyor.