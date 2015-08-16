Pakistan'ın Pencap Eyaleti İçişleri Bakanı evine düzenlenen intihar saldırısına öldürüldü

Pakistan'da Pencap Eyaleti İçişleri Bakanı Şuja Hanzade'nin, evine düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı. Attok kenti yetkilileri, patlamanın meydana geldiği binanın enkazından 10 ceset çıkarıldığını, Pencap İçişleri Bakanı Hanzade'nin cesedinin ise hala çıkartılamadığını belirtti. Enkaz altında hala 20'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Patlamada yaralanan 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayın intihar saldırısı olduğunu teyit etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bakan Hanzade'nin, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pakthunkva eyaletinin Attok bölgesinde bulunan ve ofis olarak da kullandığı evinde partisinin yaklaşık 25 destekçisi ile bir araya geldiği, bu sırada ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı ifade edilmişti.

Olaydan sonraki ilk açıklamalarda Bakan Hanzade'nin yaralılar arasında bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Patlamanın şiddetiyle binanın çatısının çöktüğü belirtilmişti.

Enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Öte yandan Pakistan Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Navaz Şerif'in saldırıyı kınadığı bildirildi.

Hanzade, Pencap eyaletinde İslamcı örgütlere karşı başarılı operasyonları nedeniyle hedef alındığı sanılıyor. Eyaletteki son operasyonda El Kaide'nin Pakistan sorumlusu olduğuna inanılan Abdali kod adlı kişi öldürülmüştü.